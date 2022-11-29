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1 час назад

В Воронеже у маршрутки на ходу оторвался задний мост

Газета.Ru

Задний мост с колесами оторвался у маршрутного такси в центре Воронежа.Об этом сообщает паблик «Мой и твой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте».

У маршрутки на ходу оторвался задний мост
Фото: VKVK

Инцидент произошел на перекрестке улиц Плехановской и Фридриха Энгельса. У автобуса, двигавшийся по маршруту №37, отвалился задний мост. Дальше ехать он не смог. У водителя не оказалось знака аварийной остановки, поэтому он поставил за автобусом огнетушитель.

О том, пострадал ли кто-нибудь в ДТП и причины, по которым задний мост оторвался у маршрутного такси, неизвестно.

ДТП,Фридрих Энгельс,
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