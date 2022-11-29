У маршрутки на ходу оторвался задний мост

Задний мост с колесами оторвался у маршрутного такси в центре Воронежа.Об этом сообщает паблик «Мой и твой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: VK VK

Инцидент произошел на перекрестке улиц Плехановской и Фридриха Энгельса. У автобуса, двигавшийся по маршруту №37, отвалился задний мост. Дальше ехать он не смог. У водителя не оказалось знака аварийной остановки, поэтому он поставил за автобусом огнетушитель.