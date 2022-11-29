Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
35 минут назад

В Николаеве пьяный майор ВСУ врезался в автомобиль скорой помощи

Газета.Ru

В Николаеве машина, на которой ехал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на волонтера Анастасию Шевченко. По ее словам, военный был пьян.

В Николаеве пьяный майор ВСУ врезался в автомобиль скорой помощи
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, когда откроются автоматические ворота. Майор ВСП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади", - написала волонтер.

По ее словам, удар был настолько сильный, что машина скорой помощи вылетела вперед, развернулась и опрокинулась на бок. Автомобиль, в котором ехал майор ВСУ, после ДТП проехала еще несколько десятков метров и остановилась.

Ранее сообщалось, что в Ярославле пьяные хоккейные болельщики устроили драку в маршрутке. Хулиганов высадили, однако они стали пинать автобус и избили кондуктора. Вызывать полицию кондуктор и пассажиры не стали.

ДТП,Анастасия Шевченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители