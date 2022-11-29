В Николаеве пьяный майор ВСУ врезался в автомобиль скорой помощи

В Николаеве машина, на которой ехал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на волонтера Анастасию Шевченко. По ее словам, военный был пьян.

Фото: Depositphotos Depositphotos

"Мой водитель стоял на обочине на аварийке и ждал, когда откроются автоматические ворота. Майор ВСП в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости влетел в скорую сзади", - написала волонтер.

По ее словам, удар был настолько сильный, что машина скорой помощи вылетела вперед, развернулась и опрокинулась на бок. Автомобиль, в котором ехал майор ВСУ, после ДТП проехала еще несколько десятков метров и остановилась.