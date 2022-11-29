В российском регионе Jaguar сбил мать с младенцем на переходе

В Новороссийске водитель за рулем автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Фото:

Там уточнили, что иномарка сбила женщину с ребенком 2022 года рождения, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Снайпера Рубахо. После случившегося россиянку с младенцем госпитализировали. Об их состоянии информации пока нет.

Ранее в Москве женщина за рулем Kia на тротуаре сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Погибла женщина и один ребенок, второго несовершеннолетнего госпитализировали. Россиянку, которая была за рулем авто, задержали.