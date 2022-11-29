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1 час назад

В российском регионе Jaguar сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

Lenta.ru

В Новороссийске водитель за рулем автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

В российском регионе Jaguar сбил мать с младенцем на переходе
Фото: 

Там уточнили, что иномарка сбила женщину с ребенком 2022 года рождения, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Снайпера Рубахо. После случившегося россиянку с младенцем госпитализировали. Об их состоянии информации пока нет.

Ранее в Москве женщина за рулем Kia на тротуаре сбила мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Погибла женщина и один ребенок, второго несовершеннолетнего госпитализировали. Россиянку, которая была за рулем авто, задержали.

Впоследствии прокуратура сообщила об обнаружении в крови женщины наркотиков — водитель употребила их перед ДТП. Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что владелице иномарки может грозить до 15 лет тюрьмы.

ДТП,Jaguar,Kia,
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