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13 минут назад

Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео

Lenta.ruиещё 2

На севере Москвы перевернулась машина скорой помощи. Происшествие попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Москва 24».

ДТП произошло на пересечении Клязьминской и Лобненской улиц. По данным канала, столкнулись несколько автомобилей, среди которых была карета скорой.

На данный момент уточняется информация о пострадавших, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Движение на участке дороги парализовано.

Ранее на Ленинградском шоссе в столице произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека.

ДТП,Видео,
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