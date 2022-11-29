На севере Москвы перевернулась машина скорой помощи. Происшествие попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Москва 24».

ДТП произошло на пересечении Клязьминской и Лобненской улиц. По данным канала, столкнулись несколько автомобилей, среди которых была карета скорой.

На данный момент уточняется информация о пострадавших, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Движение на участке дороги парализовано.