Электричка столкнулась с грузовиком под Москвой

Движение поездов на однопутном ответвлении Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Дубны прервано из-за столкновения электропоезда с выехавшим на пути грузовиком. Произошел сход двух вагонов и повреждены опоры контактной сети, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На Савеловском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Дубны из-за ДТП на неохраняемом переезде. В составе находились около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду", - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.
"В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда и были повреждены несколько опор контактной сети. На место уже направились специалисты МЖД и ЦППК для устранения последствий ДТП", - уточнили в ЦППК.
Сейчас движение поездов осуществляется до Вербилок.
"Между Вербилками и Дубной мы запустим компенсационные автобусы. Просим водителей быть внимательными при движении через переезды и соблюдать все меры безопасности", - заключили в пресс-службе ЦППК.