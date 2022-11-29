Электричка столкнулась с грузовиком под Москвой

В Московской области сошли с рельсов два вагона электрички. Инцидент произошел на переезде из-за выезда грузовика. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов на однопутном ответвлении Савеловского направления МЖД в сторону Дубны прервано из-за столкновения электропоезда с выехавшим на пути грузовиком.

Предварительно, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате инцидента произошел сход двух вагонов и повреждены опоры контактной сети.

В ЦППК подчеркнули, что «в составе находились около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду».