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51 минуту назад

Электричка столкнулась с грузовиком под Москвой

Илья Родин

В Московской области сошли с рельсов два вагона электрички. Инцидент произошел на переезде из-за выезда грузовика. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов на однопутном ответвлении Савеловского направления МЖД в сторону Дубны прервано из-за столкновения электропоезда с выехавшим на пути грузовиком.

Предварительно, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате инцидента произошел сход двух вагонов и повреждены опоры контактной сети.

В ЦППК подчеркнули, что «в составе находились около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду».

Компания-перевозчик организует компенсационные автобусы для перевозки пассажиров между Вербилками и Дубной.

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