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15 минут назад

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в Индии

Газета.Ru

В Индии в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли шесть человек. Об этом сообщает India TV.

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Уттар-Прадеш. Инцидент произошел около 4:30 утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние четверых пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который ехал с превышением скорости. Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции. Сейчас его поисками занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве машина, на которой ехал майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), врезалась в автомобиль скорой помощи.

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