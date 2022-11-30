На Ставрополье столкнулись 10 машин

В Ставропольском крае в аварию на трассе попали 10 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья.
«По уточненным данным, на 27-м км автодороги «Минеральные Воды - Кисловодск» произошло 4 разных попутных столкновения с участием 10 транспортных средств. Пострадавших в результате происшествий нет», — говорится сообщении.
Отмечается, что в районе, где произошла массовая авария, прошел ледяной дождь. Сейчас дорога обработана песко-соляной смесью. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.