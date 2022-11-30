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22 минуты назад

Под Тулой разбился автобус с сотрудниками магазина "Магнит"

Газета.Ru

В Тульской области автобус с работниками магазинов сети "Магнит" врезался в автопоезд, сообщили в областной прокуратуре. ДТП произошло в городе Узловая с автобусом, который перевозил сотрудников "Магнита" по маршруту "Тула –Узловая – Новомосковск".

Под Тулой разбился автобус с сотрудниками магазина "Магнит"
Фото: Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

Предварительная причина аварии - водитель автобуса уснул за рулем, из-за чего врезался в припаркованный на обочине автопоезд.

"Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Также установлено, что собственник автобуса допустил выезд на маршрут транспортного средства с нарушениями", - рассказали в прокуратуре.

На место ДТП выехал Узловский межрайонный прокурор Дмитрий Джерики. Ранее сообщалось, что в Саратове на водителя автобуса напал пассажир с ножом.

ДТП,"Магнит",Генпрокуратура РФ,
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