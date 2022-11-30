Покатившийся автобус насмерть придавил своего водителя в Волгограде, сообщает «АиФ-Волгоград».
Инцидент произошел на территории автомастерской Волгоградского пассажирского автотранспортного предприятия №7. Мужчину зажало между двумя автобусами, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
«Мужчина приехал в автомастерскую предприятия на улице Гороховцев, поскольку автобусу требовался ремонт. Поставив его на ручной тормоз, водитель вышел, но автобус по неизвестной причине покатился, волгоградца придавило его передней частью к корпусу другого транспортного средства, которое также находилось на территории автомастерской», — сообщает издание со ссылкой на региональное СУ СК.