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46 минут назад

В Волгограде водителя раздавило между автобусами

Газета.Ru

Покатившийся автобус насмерть придавил своего водителя в Волгограде, сообщает «АиФ-Волгоград».

Автобус насмерть придавил своего водителя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на территории автомастерской Волгоградского пассажирского автотранспортного предприятия №7. Мужчину зажало между двумя автобусами, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Мужчина приехал в автомастерскую предприятия на улице Гороховцев, поскольку автобусу требовался ремонт. Поставив его на ручной тормоз, водитель вышел, но автобус по неизвестной причине покатился, волгоградца придавило его передней частью к корпусу другого транспортного средства, которое также находилось на территории автомастерской», — сообщает издание со ссылкой на региональное СУ СК.

ДТП,Следственный комитет,
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