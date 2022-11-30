Семь автомобилей столкнулись в Москве на МКАД

Семь машин попали в дорожно-транспортное происшествие на МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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По его словам, в результате аварии один человек пострадал.

"На 83-м километре МКАД произошло столкновение семи автомобилей, один человек пострадал", – поделился правоохранитель.

Он добавил, что на данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.

До этого поступала информация, что грузовик столкнулся с поездом в Подмосковье.