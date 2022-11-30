Семь автомобилей столкнулись в Москве на МКАД

Семь машин попали в дорожно-транспортное происшествие на МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По его словам, в результате аварии один человек пострадал.
"На 83-м километре МКАД произошло столкновение семи автомобилей, один человек пострадал", – поделился правоохранитель.
Он добавил, что на данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.
До этого поступала информация, что грузовик столкнулся с поездом в Подмосковье.
По словам представителей МЖД, автомобиль-манипулятор выехал на пути перед близко идущим поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская. После этого один вагон электрички сошел с рельсов. Отмечалось, что внутри состава находились порядка 30 человек.