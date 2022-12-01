Трехлетний ребенок погиб при возгорании четырех автомобилей в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области на странице во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Советском районе города. Два автомобиля сгорели полностью, еще два получили повреждения. Тело погибшего ребенка обнаружили в Skoda. Его 52-летний отец пострадал, мужчину доставили в больницу с травмами.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции нашли в иномарке два ацетиленовых баллона. По предварительной информации, причиной пожара могла стать утечка газа из них. Сейчас на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что 30 ноября в Губахе Пермского края обнаружили тело пятиклассника. По предварительной информации, мальчик замерз насмерть. Последней его видела бабушка, которая рассказала, что школьник зашел к ней после уроков и взял бутылку самогона — ее нашли рядом с трупом.