Трехлетний ребенок погиб при возгорании четырех автомобилей в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области на странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Советском районе города. Два автомобиля сгорели полностью, еще два получили повреждения. Тело погибшего ребенка обнаружили в Skoda. Его 52-летний отец пострадал, мужчину доставили в больницу с травмами.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции нашли в иномарке два ацетиленовых баллона. По предварительной информации, причиной пожара могла стать утечка газа из них. Сейчас на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия выясняются.