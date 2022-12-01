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7 минут назад

Don Mash: пьяный экс-прокурор в Ростове протаранил 12 машин во дворе

Газета.Ru

В Ростове-на-Дону бывший прокурор в нетрезвом состоянии повредил 12 автомобилей в попытке припарковаться во дворе, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Пьяный экс-прокурор протаранил 12 машин во дворе
Фото: TelegramTelegram

По его данным, накануне Станислав Потапченко пытался припарковаться во дворе дома на Таганрогской улице, и в процессе поиска места протаранил 12 машин. На видеозаписи инцидента видно, что внедорожник Kia Sorento ездит по двору дома, плотно заставленному автомобилями, время от времени цепляя припаркованные машины. Несмотря на произошедшие ДТП, водитель не останавливается и продолжает движение.

Потапченко, у которого наблюдались признаки опьянения, отказался от освидетельствования и был привлечен к административной ответственности, утверждает Don Mash.

ДТП,Kia Sorento,Kia,
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