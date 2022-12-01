Пьяный экс-прокурор протаранил 12 машин во дворе

По его данным, накануне Станислав Потапченко пытался припарковаться во дворе дома на Таганрогской улице, и в процессе поиска места протаранил 12 машин. На видеозаписи инцидента видно, что внедорожник Kia Sorento ездит по двору дома, плотно заставленному автомобилями, время от времени цепляя припаркованные машины. Несмотря на произошедшие ДТП, водитель не останавливается и продолжает движение.