Праздник не пришел: грузовик Coca-Cola загорелся на ходу

Новогодний грузовой автомобиль Coca-Cola загорелся во время движения в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на одной из узких улиц города. Отмечается, что водитель заметил, что загорелся прицеп с грузом и сумел отцепить его от тягача. После этого машина отъехала на безопасное расстояние.
Приехавшие на вызов пожарные потушили объятый пламенем прицеп. О том, какой ущерб нанес пожар компании не сообщается.
Ранее стало известно, что авария с участием маршрутного такси произошла на юго-западе столицы. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. О том, какие они получили травмы неизвестно.