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1 час назад

Новости автомира: Фирменный грузовик Coca-Cola загорелся на ходу в Бухаресте

Газета.Ru

Новогодний грузовой автомобиль Coca-Cola загорелся во время движения в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Праздник не пришел: грузовик Coca-Cola загорелся на ходу
Фото: СкриншотСкриншот

Инцидент произошел на одной из узких улиц города. Отмечается, что водитель заметил, что загорелся прицеп с грузом и сумел отцепить его от тягача. После этого машина отъехала на безопасное расстояние.

Приехавшие на вызов пожарные потушили объятый пламенем прицеп. О том, какой ущерб нанес пожар компании не сообщается.

Ранее стало известно, что авария с участием маршрутного такси произошла на юго-западе столицы. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. О том, какие они получили травмы неизвестно.

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