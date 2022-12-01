Автомобиль ДПС на полном ходу сбил человека

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улицы Химиков с улицей Пушкина. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на мигающий зеленый сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. От удара пешехода отбросило на встречную полосу. Патрульная машина едва не не врезалась в пассажирский автобус.