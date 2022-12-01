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1 час назад

Автомобиль ДПС на полном ходу сбил человека под Волгоградом

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль Госавтоинспекции с включенными мигалками сбил человека в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает портал v1.ru.

Автомобиль ДПС на полном ходу сбил человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улицы Химиков с улицей Пушкина. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу на мигающий зеленый сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. От удара пешехода отбросило на встречную полосу. Патрульная машина едва не не врезалась в пассажирский автобус.

Позже выяснилось, что за рулем служебного автомобиля Skoda находился 33-летний сотрудник Госавтоинспекции. Сбитый 30-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Он отправлен в больницу.

ДТП,Skoda,ГИБДД,
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