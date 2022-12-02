Школьник на Daewoo Nexia устроил массовое ДТП

Во Владивостоке 13-летний подросток за рулем Daewoo Nexia устроил массовую аварию. Об этом сообщает newsvl.ru.

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Отмечается, что инцидент произошел на улице Терешковой. Daewoo Nexia сначала врезалась в Honda Accord, которую отбросило на Subaru Forester, а затем еще в один Forester. После этого машина остановилась.

По данным издания, за рулем Daewoo Nexia находился 13-летний подросток, который объяснил, что угнал машину у отца, чтобы доехать до школы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.