На Кубани водитель-новичок врезался в машину гаишников

На Кубани пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в служебный автомобиль и сбил дорожный знак, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Водитель «ВАЗ-2110» не остановился по требованию ГИБДД для проверки документов, началась погоня. На одной из центральных улиц Белореченска полицейские попытались прижать преследуемый автомобиль к обочине, однако водитель столкнулся с патрульной машиной ДПС и поехал дальше.

В одном из поворотов нарушитель на высокой скоростью врезался в дорожный знак «Пешеходный переход» и остановился. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. За рулем оказался 20-летний житель республики Адыгеи с водительским стажем около трех месяцев. Выяснилось, что легковушка принадлежит его брату, нарушитель не был вписан в полис ОСАГО.