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1 час назад

В Чувашии колесо прицепа "КамАЗа" влетело в салон Opel и убило водителя

Газета.Ru

В Чувашии водитель Opel погиб, а пассажирка получила ранения из-за оторвавшегося колеса "КамАЗа" с прицепом, которое влетело в салон автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале "ГИБДД Чувашии".

Оторвавшееся колесо грузовика убило водителя легковушки
Фото: ГИБДД ЧувашииГИБДД Чувашии

Инцидент произошел в районе деревни Карабай Шемурша. Во время движения от прицепа грузовика "КамАЗ" отсоединилось заднее левое колесо. Оно срикошетило о грузовик Mercedes и влетело в салон легкового автомобиля Opel Astra. В результате ДТП погиб 52-летний водитель "Опеля", а его 53-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. На фотографии с места происшествия видно, что у легкового автомобиля от удара частично сорвало крышу.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

При этом водитель "КамАЗа" не заметил потери колеса и произошедшего по его вине ДТП, мужчину остановили и задержали в двух километрах от места происшествия.

Ранее стало известно, что в Москве бензовоз повис на разделительном отбойнике МКАД. К 13 часам последствия ДТП были устранены, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

ДТП,Opel Astra,Opel,
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