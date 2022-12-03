Оторвавшееся колесо грузовика убило водителя легковушки

В Чувашии водитель Opel погиб, а пассажирка получила ранения из-за оторвавшегося колеса "КамАЗа" с прицепом, которое влетело в салон автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале "ГИБДД Чувашии".

Фото: ГИБДД Чувашии ГИБДД Чувашии

Инцидент произошел в районе деревни Карабай Шемурша. Во время движения от прицепа грузовика "КамАЗ" отсоединилось заднее левое колесо. Оно срикошетило о грузовик Mercedes и влетело в салон легкового автомобиля Opel Astra. В результате ДТП погиб 52-летний водитель "Опеля", а его 53-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. На фотографии с места происшествия видно, что у легкового автомобиля от удара частично сорвало крышу.

При этом водитель "КамАЗа" не заметил потери колеса и произошедшего по его вине ДТП, мужчину остановили и задержали в двух километрах от места происшествия.