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27 минут назад

12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Илья Родин

В Москве на Люблинской улице автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, 11 человек госпитализированы, в том числе, четверо детей.

Медики осмотрели пострадавших на месте аварии, диагностировали у них ушибы, переломы и сотрясения. Один из пассажиров отказался от госпитализации.

Предварительно, во время ДТП пострадали Накул Н. С., Кузина М. Е., Назуллаев Ш., Беляева А., Селютин Е., Кудряшов Д., Галаев В., Погарелова А., Шипилова С., Сатторов А., Локтев Д., Байзакова Ф., пишет Telegram-канал «112».

ДТП,Видео,
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