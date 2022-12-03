12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В Москве на Люблинской улице автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным канала, 11 человек госпитализированы, в том числе, четверо детей.
Медики осмотрели пострадавших на месте аварии, диагностировали у них ушибы, переломы и сотрясения. Один из пассажиров отказался от госпитализации.
Предварительно, во время ДТП пострадали Накул Н. С., Кузина М. Е., Назуллаев Ш., Беляева А., Селютин Е., Кудряшов Д., Галаев В., Погарелова А., Шипилова С., Сатторов А., Локтев Д., Байзакова Ф., пишет Telegram-канал «112».