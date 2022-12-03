12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В Москве на Люблинской улице автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, 11 человек госпитализированы, в том числе, четверо детей.

Медики осмотрели пострадавших на месте аварии, диагностировали у них ушибы, переломы и сотрясения. Один из пассажиров отказался от госпитализации.