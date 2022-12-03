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18 минут назад

Пьяный водитель на грузовике врезался в многоквартирный дом в Саратове

ТАССиещё 1

Пьяный водитель грузовика врезался в стену многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова, в результате чего произошло обрушение. Пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Пьяный россиянин снес стену многоквартирного дома на грузовике
Фото: Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»

"Предварительно установлено, что сегодня, 03.12.2022, в вечернее время водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской города Саратова. В результате происшествия пострадавших нет, проживающим в пострадавшей квартире лицам предоставлено временное жилье", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Ленинского района Саратова контролирует работу экстренных служб. Сейчас они разбираются завалы и устраняют последствия обрушения. Виновник ДТП задержан.

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