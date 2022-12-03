Пьяный россиянин снес стену многоквартирного дома на грузовике

"Предварительно установлено, что сегодня, 03.12.2022, в вечернее время водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской города Саратова. В результате происшествия пострадавших нет, проживающим в пострадавшей квартире лицам предоставлено временное жилье", - говорится в сообщении надзорного ведомства.