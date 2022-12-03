Пьяный россиянин снес стену многоквартирного дома на грузовике

Пьяный водитель грузовика врезался в стену многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова, в результате чего произошло обрушение. Пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
"Предварительно установлено, что сегодня, 03.12.2022, в вечернее время водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской города Саратова. В результате происшествия пострадавших нет, проживающим в пострадавшей квартире лицам предоставлено временное жилье", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Ленинского района Саратова контролирует работу экстренных служб. Сейчас они разбираются завалы и устраняют последствия обрушения. Виновник ДТП задержан.