В Красноярском крае в результате ДТП двое маленьких детей вылетели из окна машины и попали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует пресс-служба УМВД по российскому региону во «ВКонтакте».
Авария произошла 4 декабря на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 в Красноярске. Столкнулись два автомобиля Honda. В одной из легковушек находились двое несовершеннолетних: шесть месяцев и три года. Дети попали в реанимацию, их мать также госпитализирована.
На кадрах видно, как после столкновения машина врезается в столб и от сильного удара оба ребенка вылетают из окна и падают на асфальт.
Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на тротуар. В результате чего сбила мать и ее двух маленьких детей, один из них находился в коляске. Женщина и один ребенок в результате ДТП умерли, второй ребенок был госпитализирован.