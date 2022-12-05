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36 минут назад

В результате ДТП двое маленьких детей вылетели из окна машины

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В Красноярском крае в результате ДТП двое маленьких детей вылетели из окна машины и попали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует пресс-служба УМВД по российскому региону во «ВКонтакте».

В результате ДТП двое маленьких детей вылетели из окна машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла 4 декабря на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 в Красноярске. Столкнулись два автомобиля Honda. В одной из легковушек находились двое несовершеннолетних: шесть месяцев и три года. Дети попали в реанимацию, их мать также госпитализирована.

На кадрах видно, как после столкновения машина врезается в столб и от сильного удара оба ребенка вылетают из окна и падают на асфальт.

По данным МВД, в шестимесячный ребенок находился на руках у 28-летней матери, а трехлетний сидел в детском автокресле, но не был пристегнут. Предварительно сообщается, что виновник аварии — 23-летний водитель другого автомобиля, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на тротуар. В результате чего сбила мать и ее двух маленьких детей, один из них находился в коляске. Женщина и один ребенок в результате ДТП умерли, второй ребенок был госпитализирован.

ДТП,Kia,Honda,
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