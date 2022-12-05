В Красноярском крае в результате ДТП двое маленьких детей вылетели из окна машины и попали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует пресс-служба УМВД по российскому региону во «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авария произошла 4 декабря на перекрестке в районе Рокоссовского, 20 в Красноярске. Столкнулись два автомобиля Honda. В одной из легковушек находились двое несовершеннолетних: шесть месяцев и три года. Дети попали в реанимацию, их мать также госпитализирована.

На кадрах видно, как после столкновения машина врезается в столб и от сильного удара оба ребенка вылетают из окна и падают на асфальт.

По данным МВД, в шестимесячный ребенок находился на руках у 28-летней матери, а трехлетний сидел в детском автокресле, но не был пристегнут. Предварительно сообщается, что виновник аварии — 23-летний водитель другого автомобиля, который проехал на запрещающий сигнал светофора.