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47 минут назад

Под Екатеринбургом в пяти ДТП столкнулись 13 автомобилей

ТАСС

Пять ДТП, в которых столкнулись в общей сложности 13 автомобилей, почти одновременно произошли в воскресенье на 14-м километре Серовского тракта под Екатеринбургом. Пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Под Екатеринбургом в пяти ДТП столкнулись 13 автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Там несколько дорожно-транспортных происшествий, если конкретно - пять ДТП, люди в результате ДТП не пострадали", - сообщила собеседница агентства, добавив, что все столкновения произошли в небольшой промежуток времени.

По ее словам, в общей сложности столкнулись 13 машин.

Причинами аварий стали неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости дорожным и погодным условиям. Кроме того, некоторые проезжающие мимо водители снимали уже произошедшие аварии на мобильные телефоны, отвлекаясь тем самым от процесса управления транспортным средством, отметили в пресс-службе.

В воскресенье в Екатеринбурге идет сильный снег. Госавтоинспекция города предупредила водителей о необходимости повышенного внимания при управлении автомобилем при неблагоприятных погодных условиях.

ДТП,ГИБДД,
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