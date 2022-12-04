Под Екатеринбургом в пяти ДТП столкнулись 13 автомобилей

Пять ДТП, в которых столкнулись в общей сложности 13 автомобилей, почти одновременно произошли в воскресенье на 14-м километре Серовского тракта под Екатеринбургом. Пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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"Там несколько дорожно-транспортных происшествий, если конкретно - пять ДТП, люди в результате ДТП не пострадали", - сообщила собеседница агентства, добавив, что все столкновения произошли в небольшой промежуток времени.

По ее словам, в общей сложности столкнулись 13 машин.

Причинами аварий стали неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости дорожным и погодным условиям. Кроме того, некоторые проезжающие мимо водители снимали уже произошедшие аварии на мобильные телефоны, отвлекаясь тем самым от процесса управления транспортным средством, отметили в пресс-службе.