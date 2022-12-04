Отбойник насквозь пронзил машину каршеринга на МКАД

На МКАД автомобиль каршеринга врезался в металлическое ограждение, которое насквозь пронзило машину. Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале "Новости Москвы".

Как сообщал Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", ДТП произошло на внешней стороне 8 км МКАД (на съезде на Лермонтовский проспект).

Водитель арендованного Volkswagen врезался не справился с управлением и въехал в отбойник.

Как видно на кадрах с места происшествия, металлическая конструкция прошла насквозь через весь салона автомобиля рядом с водителем. После ДТП мужчина двигался и был в сознании.