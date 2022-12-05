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1 час назад

В Крыму мужчина после измены жены устроил ДТП и погиб

Газета.Ru

Мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие и погиб. Об инциденте, произошедшем у села Золотое Поле в Крыму, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В Крыму мужчина после измены жены устроил ДТП и погиб
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Владимир и Елена (ей 24) из Кировского района встречались несколько лет, растили ребенка. Осенью мужчина застал женщину за изменой, простил, но все повторилось. Накануне он написал женщине о желании свести счеты с жизнью. Затем сел в машину и въехал в стелу у села Золотое Поле. Мужчина погиб на месте.

Судя по фото автомобиля после ДТП, удар был настолько сильный, что машина превратилась в груду железа.

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