В Крыму мужчина после измены жены устроил ДТП и погиб

Отмечается, что Владимир и Елена (ей 24) из Кировского района встречались несколько лет, растили ребенка. Осенью мужчина застал женщину за изменой, простил, но все повторилось. Накануне он написал женщине о желании свести счеты с жизнью. Затем сел в машину и въехал в стелу у села Золотое Поле. Мужчина погиб на месте.