Авария с перевернувшейся легковушкой на МКАД попала на видео

На МКАД легковой автомобиль перевернулся после столкновения с грузовой машиной и бетонным ограждением. Авария попала на камеру видеонаблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram Telegram

ДТП произошло на внутренней стороне 15-го км МКАД (после Новоегорьевского шоссе). На записи видно, как белый фургон врезается в ограждение и сталкивается с попутной отечественной легковушкой. Последняя тоже врезается в ограждение и опрокидывается.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.