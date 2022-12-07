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30 минут назад

Авария с перевернувшейся легковушкой на МКАД попала на видео

Газета.Ruиещё 5

На МКАД легковой автомобиль перевернулся после столкновения с грузовой машиной и бетонным ограждением. Авария попала на камеру видеонаблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария с перевернувшейся легковушкой на МКАД попала на видео
Фото: TelegramTelegram

ДТП произошло на внутренней стороне 15-го км МКАД (после Новоегорьевского шоссе). На записи видно, как белый фургон врезается в ограждение и сталкивается с попутной отечественной легковушкой. Последняя тоже врезается в ограждение и опрокидывается.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

«Дорожная ситуация в районе ДТП осложнена — просим водителей объезжать данный участок. Движение осуществляется по двум полосам из четырех», — говорится в сообщении.

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