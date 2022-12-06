Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
27 минут назад

Автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве

Елена Прошина

В Москве на Волоколамском шоссе загорелся легковой автомобиль. Движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как уточнили в столичном Дептрансе, на Волоколамском шоссе, д. 63А при движении в сторону центра загорелся легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено, оно осуществляется по двум полосам из пяти. Как сообщают очевидцы, в сторону центра образовалась глухая пробка длиной около 2,5 километров.

Ранее стало известно, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в центре Москвы. Авария произошла утром 6 декабря на пересечении улиц 2-й Брестской и Большой Грузинской. Передняя часть второй машины сильно пострадала, у иномарки разбит капот. Обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших нет.

ДТП,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители