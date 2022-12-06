Автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве

В Москве на Волоколамском шоссе загорелся легковой автомобиль. Движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как уточнили в столичном Дептрансе, на Волоколамском шоссе, д. 63А при движении в сторону центра загорелся легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение транспорта затруднено, оно осуществляется по двум полосам из пяти. Как сообщают очевидцы, в сторону центра образовалась глухая пробка длиной около 2,5 километров.