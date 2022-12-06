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2 часа назад

Капитан угрозыска из Подмосковья устроил смертельное ДТП

Газета.Ru

Капитан уголовного розыска из подмосковной Балашихи в рабочее время сел за руль, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате ДТП погибла пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Капитан угрозыска из Подмосковья устроил смертельное ДТП
Фото: TelegramTelegram

По данным канала, виновник аварии ехал по трассе Балашиха — Салтыковка на своем личном автомобиле в гражданской одежде. Сначала он столкнулся с машиной марки ГАЗ, потом с Ford и Skoda, после чего врезался в дерево.

Пассажирка Skoda погибла на месте, а ее водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами. Остальные участники ДТП серьезно не пострадали.

В публикации отмечается, что инициатор инцидента отказался от прохождения медосвидетельствования. Сейчас с ним работают следователи.

ДТП,Skoda,Ford,
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