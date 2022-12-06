Lada Priora самопроизвольно завелась и съехала по лестнице

Автомобиль Lada Priora самопроизвольно завелся и съехал по лестнице в магазин в казахстанском городе Актобе. Об этом сообщает полиция Казахстана.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"6 декабря ночью по проспекту Абулхаирхана произошло ДТП с участием авто Lada Priora, у которого сработала система автозапуска. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Судя по видео, электроника запустила двигатель автомобиля, после чего он поехал вниз по лестнице к дверям магазина и перевернулся. Водитель привлечен по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителями ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".