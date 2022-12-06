Lada Priora самопроизвольно завелась и съехала по лестнице

Автомобиль Lada Priora самопроизвольно завелся и съехал по лестнице в магазин в казахстанском городе Актобе. Об этом сообщает полиция Казахстана.
"6 декабря ночью по проспекту Абулхаирхана произошло ДТП с участием авто Lada Priora, у которого сработала система автозапуска. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Судя по видео, электроника запустила двигатель автомобиля, после чего он поехал вниз по лестнице к дверям магазина и перевернулся. Водитель привлечен по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение водителями ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
Ранее сообщалось, что грузовой поезд протаранил на переезде школьный автобус Ford Transit. В момент аварии в салоне находился водитель, а также один пассажир. У машины повреждена правая сторона кузова. О том, что стало причиной ДТП, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.