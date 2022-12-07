Подростки угнали грузовик и попали в ДТП

Владелец грузовика обратился в полицию Саранска с заявлением об угоне. Правоохранители обнаружили машину в кювете в селе Пензятка. Причастными к угону оказались два 17-летних подростка.

«Выяснилось, что ночью подозреваемым на глаза попался припаркованный фургон. Один из молодых людей дёрнул водительскую дверь, и она из-за имеющейся неисправности открылась. В замке зажигания находился ключ. Приятели решили прокатиться», — рассказали в полиции.

Подростки ездили по Саранску, по очереди управляя грузовиком, затем выехали из города и добрались до Пензятки. Там один из угонщиков не справился с управлением — машину занесло и она оказалась в кювете. Проезжающие мимо водители предложили помощь, но подростки, испугавшись ответственности, скрылись. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения). Подростков отпустили под обязательство о явке.