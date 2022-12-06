Как стать пациентом: женщина на Nissan не уступила дорогу бензовозу

В Грибановском районе Воронежской области женщина на Nissan Almera выехала перед бензовозом со второстепенной дороги и получила травмы в ДТП, сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

«33-летняя местная жительница, управляя автомобилем « Ниссан Альмера», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не предоставила преимущество автомобилю ГАЗ-36135 с автоцистерной под управлением 32-летнего воронежца, и допустила столкновение транспортных средств», — отмечается в сообщении полиции.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся в правое крыло и дверь легкового автомобиля. В салоне сработали подушки безопасности. У автоцистерны ГАЗ с надписью «Огнеопасно» повреждена передняя часть. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая «Ниссаном», получила травмы и была госпитализирована.