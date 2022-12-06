Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

В Воронежской области женщина на Nissan не уступила дорогу бензовозу и пострадала в ДТП

Газета.Ru

В Грибановском районе Воронежской области женщина на Nissan Almera выехала перед бензовозом со второстепенной дороги и получила травмы в ДТП, сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

Как стать пациентом: женщина на Nissan не уступила дорогу бензовозу
Фото: Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»Телеграм-канал «Полиция Воронежской области»

«33-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не предоставила преимущество автомобилю ГАЗ-36135 с автоцистерной под управлением 32-летнего воронежца, и допустила столкновение транспортных средств», — отмечается в сообщении полиции.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся в правое крыло и дверь легкового автомобиля. В салоне сработали подушки безопасности. У автоцистерны ГАЗ с надписью «Огнеопасно» повреждена передняя часть. В результате ДТП женщина-водитель, управлявшая «Ниссаном», получила травмы и была госпитализирована.

ДТП,Nissan Almera,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители