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24 минуты назад

В Ингушетии столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда

ТАСС

Массовое ДТП произошло в Ингушетии, столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

В Ингушетии столкнулись 15 автомобилей из-за гололеда
Фото: ТАССТАСС

"На выезде из Сунжи в сторону станицы Ассиновской недалеко от 20-го поста произошла массовая авария. Столкнулись 15 автомобилей. По предварительной информации, причиной ДТП стало обледенение дороги", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на небольшом участке дороги произошло сразу несколько аварий. Из-за гололеда не все водители смогли справиться с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

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