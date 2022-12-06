В Удмуртии автомобиль наехал на двух пешеходов на входе в магазин

"Около 21:50 (20:50 мск) поступило сообщение о ДТП в Сарапуле на улице Молодежная. Легковой автомобиль BMW Х5 въехал во входную группу магазина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два пешехода - один от госпитализации отказался, второй бригадой скорой помощи доставлен в Сарапульскую городскую больницу", - говорится в сообщении.