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2 часа назад

В Удмуртии автомобиль наехал на двух пешеходов на входе в магазин

ТАСС

Автомобиль BMW X5 въехал во входную группу магазина в Сарапуле, по предварительным данным, два пешехода пострадали, сообщается во вторник в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

В Удмуртии автомобиль наехал на двух пешеходов на входе в магазин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Около 21:50 (20:50 мск) поступило сообщение о ДТП в Сарапуле на улице Молодежная. Легковой автомобиль BMW Х5 въехал во входную группу магазина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два пешехода - один от госпитализации отказался, второй бригадой скорой помощи доставлен в Сарапульскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

ДТП,BMW X5,BMW,МЧС России,
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