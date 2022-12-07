У тягача на полном ходу оторвало два колеса, которые протаранили "Газель"

На въезде в Каменск-Уральский случилось ДТП с тягачом и "Газелью", пишет портал E1.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Мария Девахина/РИА Новости

Авария произошла 6 декабря, около 16:30 по местному времени на 91-м км трассы Екатеринбург — Курган. На полном ходу у тягача отвалились сразу два колеса. По инерции они полетели во встречную "Газель".

Они протаранили отечественную машину с такой силой, что из бампера вылетел целый кусок. За рулем Scania был водитель 1977 года рождения. В ГИБДД сообщили, что перед выездом он не проверил техническое состояние ТС, в результате чего произошло самопроизвольное отсоединение колеса. За рулем ГАЗ-2834 сидел водитель 1974 года рождения.