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20 минут назад

16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

Елена Прошина

В Донецкой Народной Республики столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации экстренных служб, инцидент произошел в Шахтерском районе ДНР. Уточняется, что грузовик перевозил военных.

«На автодороге Шахтерск - Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», - сказал источник.

Ранее стало известно о другой аварии в Шахтерском районе ДНР. Водитель автомобиля «Mazda CX-7» превысил скорость и потерял управление на скользкой от дождя дороге. Машина съехала на обочину и перевернулось. В результате пострадали четыре пассажира, среди которых девятилетний ребенок, а также женщина-водитель.

ДТП,Mazda CX-7,Mazda,
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