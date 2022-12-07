16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

В Донецкой Народной Республики столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о другой аварии в Шахтерском районе ДНР. Водитель автомобиля «Mazda CX-7» превысил скорость и потерял управление на скользкой от дождя дороге. Машина съехала на обочину и перевернулось. В результате пострадали четыре пассажира, среди которых девятилетний ребенок, а также женщина-водитель.