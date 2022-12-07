В Москве маршрутка с пассажирами въехала в легковой автомобиль

Четыре человека госпитализированы после автомобильной аварии с участием маршрутного такси в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте. Водитель маршрутного такси не успел затормозить на дороге и врезался в легковой автомобиль, а после зацепил еще один.
Отмечается, что в автомобильной аварии пострадали четыре человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска. Контейнеровоз не смог вовремя затормозить перед стоявшими на поворот автомобилями, въехал в «Газель» и одну из легковушек, спровоцировав цепную аварию.