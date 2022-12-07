Дочь одной из богатейших женщин России попала в ДТП на Maybach

Дочь Муслимы Латыповой попала в аварию за рулем красного Maybach, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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Эльмира Харламова попала в ДТП на светофоре на улице Завойского в Казани. В ее автомобиль врезался автобус, который ходит по маршруту N45.

Водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора и задел стоящие впереди машины. В результате ДТП предпринимательница ударилась головой об руль, других пострадавших нет.

На месте работает ГИБДД, предварительная причина аварии - отказавшие у автобуса тормоза.

Эльмира Харламова - совладелица бутиков украшений Cherry Lady. Отмечается, что автомобиль Maybach Харламовой был куплен год назад за 40 млн рублей.

Мать Харламовой - Муслима Латыпова, - гендиректор и учредитель сети магазинов "Бахетле", Forbes включал ее в рейтинг "Богатейшие женщины России — 2015".