Дочь одной из богатейших женщин России попала в ДТП на Maybach

Дочь основательницы сети «Бахетле» Эльмира Харламова попала в аварию с участием автобуса в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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По данным канала, когда Maybach Харламовой стоял на светофоре, в авто врезался автобус.

По информации Mash, водитель автобуса проехал на красный свет и задел авто, стоящие впереди. В ГИБДД назвал отказ тормозов автобуса предварительной причиной аварии.

Mash отмечает, что водитель Maybach ударилась головой о руль.

Харламова - совладельца бутиков украшений Cherry Lady, ее мать Муслима Латыпова - основательница сети магазинов «Бахетле», она входила в рейтинг богатейших женщин России 2014-го и 2015 годов по версии Forbes.