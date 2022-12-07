Дочь одной из богатейших женщин России попала в ДТП на Maybach

Дочь основательницы сети «Бахетле» Эльмира Харламова попала в аварию с участием автобуса в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным канала, когда Maybach Харламовой стоял на светофоре, в авто врезался автобус.
По информации Mash, водитель автобуса проехал на красный свет и задел авто, стоящие впереди. В ГИБДД назвал отказ тормозов автобуса предварительной причиной аварии.
Mash отмечает, что водитель Maybach ударилась головой о руль.
Харламова - совладельца бутиков украшений Cherry Lady, ее мать Муслима Латыпова - основательница сети магазинов «Бахетле», она входила в рейтинг богатейших женщин России 2014-го и 2015 годов по версии Forbes.
Ранее в ДТП с автобусом в Москве пострадали 13 человек, включая пятерых детей. Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения.