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1 час назад

Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП в Шахтах

Газета.Ruиещё 1

В городе Шахты водитель скончался во время движения, после чего его автомобиль попал в ДТП, сообщает сетевое издание donday.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП в Шахтах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Административной. Автомобиль Lada Largus врезался в опору уличного освещения, за рулем был найден мертвый 57-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался во время движения за рулем легковушки. Предварительно, водитель умер от сердечного приступа.

Ранее в декабре похожий случай произошел в Набережных Челнах, где 60-летний водитель умер за рулем фуры, которая продолжила движение и столкнулась с другой машиной. А в ноябре водитель умер за рулем своего автомобиля во время движения в Красноярске.

ДТП,Lada Largus,Lada,ГИБДД,
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