Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП в Шахтах

В городе Шахты водитель скончался во время движения, после чего его автомобиль попал в ДТП, сообщает сетевое издание donday.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Административной. Автомобиль Lada Largus врезался в опору уличного освещения, за рулем был найден мертвый 57-летний мужчина.
Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался во время движения за рулем легковушки. Предварительно, водитель умер от сердечного приступа.
Ранее в декабре похожий случай произошел в Набережных Челнах, где 60-летний водитель умер за рулем фуры, которая продолжила движение и столкнулась с другой машиной. А в ноябре водитель умер за рулем своего автомобиля во время движения в Красноярске.