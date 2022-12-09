Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП в Шахтах

В городе Шахты водитель скончался во время движения, после чего его автомобиль попал в ДТП, сообщает сетевое издание donday.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Административной. Автомобиль Lada Largus врезался в опору уличного освещения, за рулем был найден мертвый 57-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался во время движения за рулем легковушки. Предварительно, водитель умер от сердечного приступа.