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10 минут назад

В Москве водитель на большой скорости влетел в столб и погиб

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На западе Москвы автомобиль на полной скорости влетел в фонарный столб, водитель погиб. Об этом сообщил источник «Известий».

В Москве водитель на большой скорости влетел в столб и погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, ДТП произошло вечером в среду, 7 декабря, на улице Нижние Мневники. В столб врезался автомобиль Kia.

В Telegram-канале столичного Дептранса сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, при этом данных о его гибели нет. После аварии движение в районе улицы Нижние Мневники не было затруднено, сотрудники оперативных служб выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее на юге Москвы на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием такси. Пострадали пять человек. Авария произошла, так как водитель маршрутки догнал легковой автомобиль, после чего зацепил еще одно транспортное средство.

ДТП,Kia,
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