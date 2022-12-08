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2 часа назад

Смертельное ДТП под Оренбургом: много жертв

Свободная пресса

ДТП двух машин унесло жизни четырех человек в Оренбургской области.

Много жертв: Смертельное ДТП произошло под Оренбургом
Фото: ТАССТАСС

Авария произошла около поселка Кирсановка. Известно, что столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Четыре человека погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что под Пермью легковушка въехала в остановившийся на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки — они скончались на месте ЧП.

ДТП,ЗАЗ,
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