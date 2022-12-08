Много жертв: Смертельное ДТП произошло под Оренбургом

ДТП двух машин унесло жизни четырех человек в Оренбургской области.

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Авария произошла около поселка Кирсановка. Известно, что столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Четыре человека погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.