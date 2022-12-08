Много жертв: Смертельное ДТП произошло под Оренбургом

ДТП двух машин унесло жизни четырех человек в Оренбургской области.
Авария произошла около поселка Кирсановка. Известно, что столкнулись "ЗАЗ Шанс" и "ГАЗель", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Четыре человека погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что под Пермью легковушка въехала в остановившийся на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки — они скончались на месте ЧП.