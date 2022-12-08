Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
55 минут назад

В Башкирии пенсионерка на Renault сбила ребенка и уехала с места ДТП

Газета.Ru

В Нефтекамске 64-летняя женщина на Renault Sandero наехала на 6 летнего ребенка и покинула место ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Пенсионерка сбила ребенка и уехала с места ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

«На ул.Социалистическая, на внутридворовой территории, неустановленный водитель совершил наезд на 6-летнего мальчика и оставил место ДТП. В результате дорожной аварии юный пешеход был доставлен в больницу», — написал в Telegram-канале Владимир Севастьянов.

Позже водителя задержали. Ею оказалась 64-летняя пенсионерка, управлявшая Renault Sandero. Женщине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Также возможен административный арест на срок до 15 суток.

ДТП,Renault Sandero,Renault,Владимир Севастьянов,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители