Пенсионерка сбила ребенка и уехала с места ДТП

В Нефтекамске 64-летняя женщина на Renault Sandero наехала на 6 летнего ребенка и покинула место ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.
«На ул.Социалистическая, на внутридворовой территории, неустановленный водитель совершил наезд на 6-летнего мальчика и оставил место ДТП. В результате дорожной аварии юный пешеход был доставлен в больницу», — написал в Telegram-канале Владимир Севастьянов.
Позже водителя задержали. Ею оказалась 64-летняя пенсионерка, управлявшая Renault Sandero. Женщине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Также возможен административный арест на срок до 15 суток.