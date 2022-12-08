Пенсионерка сбила ребенка и уехала с места ДТП

В Нефтекамске 64-летняя женщина на Renault Sandero наехала на 6 летнего ребенка и покинула место ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

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«На ул.Социалистическая, на внутридворовой территории, неустановленный водитель совершил наезд на 6-летнего мальчика и оставил место ДТП. В результате дорожной аварии юный пешеход был доставлен в больницу», — написал в Telegram-канале Владимир Севастьянов.