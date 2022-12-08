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1 час назад

Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло на МКАД

Газета.Ru

Автомобильная авария с участием 7 автомобилей произошла на внутренней стороне 52 км МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло на МКАД
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На внутренней стороне 52 км МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали несколько легковушек, включая кроссоверы, а также грузовая машина. Отмечается, что движение в районе аварии осуществляется по 1 из 5 полос. В Дептрансе Москвы рекомендуют водителям, по возможности, искать пути объезда.

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