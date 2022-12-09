Водитель проехал 500 километров на 100 км/ч из-за сбоя круиз-контроля

В Сети опубликовали видеоролик, снятый с регистратора, расположенного в полицейском автомобиле. На кадрах кажется, что патруль преследует белый Haval H6, который едет на «аварийке». На деле же оказалось, что в кроссовере произошел сбой в работе круиз-контроля. Из-за неисправности системы водителю пришлось проехать более 500 километров по ночной трассе на скорости около ста километров в час.
В какой-то момент водитель осознал, что не может выключить круиз-контроль. При этом кроссовер не реагировал на нажатие педали тормоза или другие команды. Автовладельцу пришлось на ходу звонить в экстренные службы, сотрудники которых пытались подсказать решение проблемы, однако ни один их совет не сработал. Параллельно на помощь мужчине отправились полицейские.
В середине ноября похожий инцидент произошел с Tesla Model Y. Электрокар внезапно ускорился во время парковки, разогнался до 200 километров в час, после чего врезался в здание.