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48 минут назад

Водитель Haval H6 проехал 500 километров на 100 км/ч из-за сбоя круиз-контроля

Motor.ru

В Сети опубликовали видеоролик, снятый с регистратора, расположенного в полицейском автомобиле. На кадрах кажется, что патруль преследует белый Haval H6, который едет на «аварийке». На деле же оказалось, что в кроссовере произошел сбой в работе круиз-контроля. Из-за неисправности системы водителю пришлось проехать более 500 километров по ночной трассе на скорости около ста километров в час.

Водитель проехал 500 километров на 100 км/ч из-за сбоя круиз-контроля
Фото: TVBS Global News / YouTubeTVBS Global News / YouTube

В какой-то момент водитель осознал, что не может выключить круиз-контроль. При этом кроссовер не реагировал на нажатие педали тормоза или другие команды. Автовладельцу пришлось на ходу звонить в экстренные службы, сотрудники которых пытались подсказать решение проблемы, однако ни один их совет не сработал. Параллельно на помощь мужчине отправились полицейские.

Неуправляемый Haval сопровождало несколько патрульных экипажей, которые предупреждали других водителей об угрозе. В итоге кроссовер проехал около 500 километров и остановился только тогда, когда закончилось топливо. В настоящее время сотрудники китайской марки выясняют причину произошедшего.

В середине ноября похожий инцидент произошел с Tesla Model Y. Электрокар внезапно ускорился во время парковки, разогнался до 200 километров в час, после чего врезался в здание.

ДТП,Tesla,
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