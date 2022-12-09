Угонщик такси устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда

В Волгограде 51-летний мужчина угнал такси и устроил массовое ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Renault Logan, траектория движения которого показалась им странной, и начали преследование. Водитель не стал останавливаться по требованию полицейских и, пытаясь уйти от погони, совершил наезд на пять машин. Выяснилось, что ставропольчанин был пьян, а автомобиль чужой.
«Выяснилось, что незадолго до происшествия мужчина воспользовался услугами такси, водитель которого в пути следования остановился и вышел в магазин, не заглушив двигатель машины. Увидев, что ключ зажигания вставлен в замок, злоумышленник пересел с пассажирского места за руль и уехал», — рассказали в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции, где составили материалы за нарушения ПДД. Суд назначил угонщику 10 суток административного ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).
Ранее сообщалось, что угонщик такси погиб в массовом ДТП в Санкт-Петербурге.