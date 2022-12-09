Угонщик такси устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда

Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Renault Logan, траектория движения которого показалась им странной, и начали преследование. Водитель не стал останавливаться по требованию полицейских и, пытаясь уйти от погони, совершил наезд на пять машин. Выяснилось, что ставропольчанин был пьян, а автомобиль чужой.