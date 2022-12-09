В российском регионе произошло смертельное ДТП со школьным автобусом

В Старорусском районе Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, пишет ТАСС.

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Там пояснили, что автобус выполнял рейс Залучье — Коровитчино — Черенчицы — Новоселье — Шелгуново. В момент аварии в нем находились 20 человек, из которых 17 — дети.

«Около 15:00 мск на автодороге Старая Русса — Демянск — Сольцы вблизи деревни Великое Село Залучского сельского поселения Старорусского района водитель Chevrolet Aveo на извилистом участке дороги, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet погибли до приезда скорой помощи. Дети не пострадали, на данный момент их забрали родители. Причины ДТП пока неизвестны.