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39 минут назад

В российском регионе в ДТП со школьным автобусом погибли два человека

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В Старорусском районе Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, пишет ТАСС.

В российском регионе произошло смертельное ДТП со школьным автобусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там пояснили, что автобус выполнял рейс Залучье — Коровитчино — Черенчицы — Новоселье — Шелгуново. В момент аварии в нем находились 20 человек, из которых 17 — дети.

«Около 15:00 мск на автодороге Старая Русса — ДемянскСольцы вблизи деревни Великое Село Залучского сельского поселения Старорусского района водитель Chevrolet Aveo на извилистом участке дороги, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet погибли до приезда скорой помощи. Дети не пострадали, на данный момент их забрали родители. Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве в районе поселка Малая Дубна 10 человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение безопасной дистанции водителем автобуса.

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