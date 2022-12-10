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2 часа назад

В ДТП с четырьмя автомобилями под Воронежем погибли два человека

ТАСС

Три легковых автомобиля и грузовая "Газель" столкнулись в субботу на федеральной трассе М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ДТП с четырьмя автомобилями под Воронежем погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажир погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир ВАЗ-2107 и водитель автомобиля ВАЗ-2121 доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 11:40 в Павловском районе на 678-м км автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил столкновение с машиной ВАЗ-2115, после чего первый автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2121, а его по инерции отбросило на автомобиль "Газель".

Сотрудники полиции устанавливают личности участников ДТП, очевидцев и все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

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