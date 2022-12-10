В Азове BMW врезался во встречные машины

В Азове Ростовской области водитель BMW на большой скорости зацепил дорожное ограждение и протаранил встречные машины, сообщает Telegram-канал Don Mash.

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По его данным, в результате инцидента погиб 38-летний водитель BMW и водитель одного из встречных автомобилей. Трое пострадавших в аварии госпитализированы, один из них — трехмесячный ребенок.