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1 час назад

В Азове BMW врезался во встречные машины, погибли два человека и три пострадали

Газета.Ru

В Азове Ростовской области водитель BMW на большой скорости зацепил дорожное ограждение и протаранил встречные машины, сообщает Telegram-канал Don Mash.

В Азове BMW врезался во встречные машины
Фото: ТАССТАСС

По его данным, в результате инцидента погиб 38-летний водитель BMW и водитель одного из встречных автомобилей. Трое пострадавших в аварии госпитализированы, один из них — трехмесячный ребенок.

На видеозаписи с последствиями инцидента видно, что один из автомобилей после столкновения повис на отбойнике трассы. Также серьезные механические повреждения получил хетчбэк Hyundai Getz.

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