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35 минут назад

В Ростовской области в ДТП погибли два человека

ТАСС

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в субботу на трассе Ростов-на-Дону - Азов. В результате аварии два человека погибли и один пострадал, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В Ростовской области в ДТП погибли два человека
Фото: ТАССТАСС

"В 13:40 мск на автодороге Ростов-на-Дону - Азов водитель автомобиля BMW 1984 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными автомобилями Mazda CX-5, Hyundai IХ-35 и Hyundai Getz. В результате ДТП водитель BMW скончался на месте происшествия, пассажирка Hyundai Getz 1965 года рождения также скончалась. Водитель Hyundai Getz 1999 года рождения доставлен в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести", - сказали в отделе пропаганды.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, добавили в отделе.

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