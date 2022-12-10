В Ростовской области в ДТП погибли два человека

"В 13:40 мск на автодороге Ростов-на-Дону - Азов водитель автомобиля BMW 1984 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными автомобилями Mazda CX-5, Hyundai IХ-35 и Hyundai Getz. В результате ДТП водитель BMW скончался на месте происшествия, пассажирка Hyundai Getz 1965 года рождения также скончалась. Водитель Hyundai Getz 1999 года рождения доставлен в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести", - сказали в отделе пропаганды.