В Екатеринбурге виновник ДТП скрутил номера и скрылся с места аварии

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают мужчину, который скрутил номера и уехал с места ДТП, сообщает E1.RU.

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3 декабря 2022 года в машину женщины врезался легковой автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого был мужчина. Водители попытались договориться мирным путем, однако не пришли к компромиссу. Тогда женщина позвонила в ГАИ и начала регистрировать ДТП.

Неожиданно водитель Volkswagen Jetta быстро скрутил номера, сел за руль и скрылся с места происшествия.