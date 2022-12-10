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1 час назад

В Екатеринбурге виновник ДТП скрутил номера и скрылся с места аварии

Газета.Ru

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскивают мужчину, который скрутил номера и уехал с места ДТП, сообщает E1.RU.

В Екатеринбурге виновник ДТП скрутил номера и скрылся с места аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 декабря 2022 года в машину женщины врезался легковой автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого был мужчина. Водители попытались договориться мирным путем, однако не пришли к компромиссу. Тогда женщина позвонила в ГАИ и начала регистрировать ДТП.

Неожиданно водитель Volkswagen Jetta быстро скрутил номера, сел за руль и скрылся с места происшествия.

Женщина успела сфотографировать автомобиль и номер нарушителя. Эти данные она передала в ГИБДД. Там установили, что номера зарегистрированы на другой автомобиль — УАЗ. Однако сотрудники правоохранительных органов считают, что они все равно смогут установить личность мужчины. Ему грозит лишение водительских прав.

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