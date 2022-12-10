В российском регионе лоб в лоб столкнулись два автобуса

В Ленинградской области в пятницу, 9 декабря, столкнулись два автобуса. Об этом сообщает прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области» Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»

По данным прокуратуры, авария произошла на трассе Зеленогорск— Приморск—Выборг. Пострадали пять человек — четыре пассажира и водитель автобуса ПАЗ.

Предварительно, водитель одного из транспортных средств из-за сложных погодных условий лоб в лоб столкнулся с движущимся навстречу автобусом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, начата проверка.