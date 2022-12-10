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1 час назад

В российском регионе лоб в лоб столкнулись два автобуса

Lenta.ru

В Ленинградской области в пятницу, 9 декабря, столкнулись два автобуса. Об этом сообщает прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

В российском регионе лоб в лоб столкнулись два автобуса
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»Telegram-канал «Прокуратура Ленинградской области»

По данным прокуратуры, авария произошла на трассе Зеленогорск— Приморск—Выборг. Пострадали пять человек — четыре пассажира и водитель автобуса ПАЗ.

Предварительно, водитель одного из транспортных средств из-за сложных погодных условий лоб в лоб столкнулся с движущимся навстречу автобусом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, начата проверка.

Ранее в Воронежской области, которая граничит с Луганской народной республикой (ЛНР), в ДТП близ села Терновое погибли три человека, двое из которых — военнослужащие. Предварительно, на трассе столкнулись «Газель» и УАЗ.

ДТП,УАЗ,
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